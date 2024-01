Mazzarino, “ringhiera via Leonardo da Vinci simbolo di un’amministrazione immobile”

I consiglieri continuano a fare pressing sul tema. “Invitiamo ora questi guardiani dell’immobilità a gettare via il cappello da festa, ad abbandonare la danza festosa e a riflettere sulla profondità della situazione. La ringhiera in ferro non è solo un problema estetico, ma anche un problema di sicurezza, di salute, di legalità. La ringhiera in ferro è il simbolo di una città abbandonata, di una amministrazione assente, di una politica fallita. La ringhiera in ferro è una vergogna per tutti noi. Chiediamo al sindaco e all’assessore di intervenire immediatamente – concludono – per rimuovere la ringhiera in ferro e ripristinare la dignità e la bellezza della nostra città. Chiediamo ai cittadini di unirsi a noi in questa battaglia per il bene comune e per il rispetto delle regole. Chiediamo a tutti di non arrendersi di fronte all’abbandono e all’inerzia, ma di lottare per il cambiamento”.