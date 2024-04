“Stupisce nervosismo dei supporter di un probabile candidato”, Mpa: “Non sia assalto alla diligenza”

Gela. Non vogliono dare fuoco alle polveri, prima ancora che la campagna elettorale per le amministrative di giugno possa entrare nella fase nevralgica. Gli autonomisti dell’Mpa, però, qualche punto preciso intendono metterlo, a maggior ragione sulla scia della forte denuncia avanzata dal movimento civico che supporta la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino. I sostenitori dell’attuale responsabile tecnico di Impianti Srr, ritengono che sia il leader Mpa Raffaele Lombardo a voler mantenere le mani sulla città, anche attraverso posti di rilievo e incarichi istituzionali. Dall’Mpa pongono in evidenza proprio il tema che più di altri sta generando polemica, quello dei rifiuti e dei collegamenti con la politica. “Stupisce e non si riesce a comprendere il nervosismo da parte di alcuni sostenitori di un probabile candidato a sindaco. Sui sistemi, sui controsistemi e sul merito, avremo sicuramente modo di dibattere ampiamente in campagna elettorale. Di certo c’è che ancora attendiamo le risposte ai quesiti e alle richieste poste ad Impianti Srr e all’Ato Cl2 in liquidazione”, fanno sapere. Su un piano più politico, ritornano sull’iniziativa di ieri, con la richiesta di riaprire il dialogo con il centrodestra. “Al momento abbiamo solo sollevato il tema della coerenza delle coalizioni, che peraltro alcuni esponenti importanti del centrodestra hanno apprezzato. A dispetto di trasversalismi che, il più delle volte, nascondono solo ambizioni personali a discapito della chiarezza, della coerenza e del tanto invocato bene della nostra città”, aggiungono. Vogliono evitare che la campagna elettorale per Palazzo di Città possa diventare qualcosa di più e trascendere. “Questa presa di posizione – continuano ritornando sull’affondo dei sostenitori della Cosentino – farebbe pensare che in atto non ci troviamo ad affrontare una naturale campagna elettorale ma, forse per qualcuno, siamo di fronte all’assalto alla diligenza? Proviamo a stare tutti più calmi e sereni, ricordando che i cittadini sapranno ben valutare fatti, storie e persone”.