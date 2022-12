Sudelettra licenzia, ventisette dipendenti in bilico: azienda non ha più lavori nel sito locale

Gela. Una crisi che nel sito produttivo locale dipende esclusivamente dall’assenza di nuove commesse lavorative. A fine anno, come è già capitato in altri frangenti, i dipendenti della società Sudelettra si ritrovano tra le mani una comunicazione che preannuncia il licenziamento. Sono in totale ventisette, impegnati nel sito locale, dove però l’azienda lucana da tempo non ha nuovi appalti. Nell’indotto di Raffineria Eni, nel quale Sudelettra ha operato per anni, non ci sono più riscontri. Nonostante le gare d’appalto alle quali ha partecipato, la società non è riuscita ad aggiudicarsi altri contratti. Sudelettra invece ha commesse in altre zone d’Italia e dell’isola. Per il management non ci sono le condizioni per andare avanti e si intende dismettere del tutto il cantiere cittadino. I lavoratori si ritrovano ancora una volta in bilico. La cassa integrazione assicurata con le misure dell’area di crisi complessa volge a conclusione e va ad aggiungersi ad un licenziamento che ora le organizzazioni sindacali cercheranno di stoppare.