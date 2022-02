Sul palco di Sanremo ‘Abbi cura di te’, tra gli autori il gelese Francesco Musumeci

Sanremo. Nella seconda serata del Festival di Sanremo appena conclusasi, c’è stato anche l’esordio di Highsnob e Hu con la loro ‘Abbi cura di te’. Il brano ha anche un pò di Gela al suo interno, perchè uno degli autori è il giovane produttore e autore Francesco Musumeci, nato in città e da qualche tempo trasferitosi a Milano per continuare la sua carriera artistica. Musumeci, in arte Aaron Loud, aveva già lavorato di recente con Highsnob per il suo album solista ‘Yang’, che conteneva diverse produzioni realizzate dal giovane artista locale.