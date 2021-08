Sul piano delle alienazioni cade il numero legale, stop in aula: solo 11 consiglieri

I componenti dell’organismo di controllo hanno spiegato di averlo fornito, attraverso quello già rilasciato per il Dup. Il presidente della commissione urbanistica, Vincenzo Casciana, ha letto il parere favorevole, ma a condizione che i funzionari del municipio procedano con tutte le azioni volte ad ottenere gli introiti previsti per l’alienazione dei beni dell’ente o per la loro valorizzazione. Ad oggi, mancano veri incassi. Addirittura, la stima prevista per il 2021 sarebbe di circa 4 milioni di euro. La seduta però si è conclusa ben prima del voto.