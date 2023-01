“Tante vertenze aperte in città”, Corallo: “Si riparta dalla storia e dalle risorse del territorio”

Gela. Il lavoro, che troppo spesso manca in città, anche nel nuovo anno sarà un tema portante per il sindacato. Sono tante le vertenze aperte condotte dalla segreteria della Filcams-Cgil. “Refezione scolastica, sosta a pagamento, società partecipate, vigilanza privata, turismo e commercio, servizi di pulizia, distribuzione, queste sono le vertenze che abbiamo affrontato in tutto il territorio provinciale, che stiamo affrontando, che affronteremo – dice il segretario provinciale Nuccio Corallo – in questo momento il mio pensiero va alla città che attraversa un momento politico-amministrativo delicatissimo, e ai cittadini che vedono la propria città ad un passo dal baratro”. Per Corallo si può tentare un rilancio partendo da quello che il territorio ha a disposizione, anche sul piano storico e paesaggistico. “La speranza è vedere la nostra città riappropriarsi della propria forza per rialzarsi e camminare verso la serenità, partendo dal buono che ha, la nave greca, il museo, la storia, il mare, quindi il turismo storico e balneare. Un appello va ai cittadini, sentiamo, amiamo e rispettiamo di più la nostra città, da qui deve partire il riscatto di tutto il territorio. Siamo stanchi di essere fanalino di coda nelle classifiche del benessere sociale”, aggiunge. Anche la situazione politica è sicuramente un’incognita.