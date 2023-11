“Tempo stringe, ufficializzare tavolo alleanza”, Di Stefano: “Fondi tagliati? C’è responsabile, si dimetta”

Di Stefano invece dà un giudizio assai negativo sugli ultimi sviluppi registrati a Palazzo di Città. “Le variazioni di bilancio? Inizialmente, pensavo che ci fosse stata una deliberazione della giunta sulla scorta di ciò che avevamo indicato – aggiunge – invece, mi pare di capire che ci sia stata, ancora una volta, una sorta di presa d’atto che concentrerà il peso delle scelte nuovamente sul consiglio comunale. Temo qualche giochetto poco gradito”. I civici quindi, già domani, affronteranno la seduta di consiglio comunale, convocata proprio per le variazioni di bilancio, muovendosi con le dovute cautele. L’ex assessore non usa mezze misure, infine, quando il tasto premuto è quello dei progetti e dei finanziamenti. In giornata, dalla Regione è arrivato un nuovo taglio, questa volta da 720 mila euro. A tanto ammontava lo stanziamento per la pista ciclabile che avrebbe dovuto collegare Macchitella al lungomare Federico II di Svevia. E’ stato deciso il definanziamento. Non ci sono più i tempi per chiudere entro le scadenze previste. Di Stefano, alla guida dell’assessorato sviluppo economico, propugnò senza sosta la strada dei programmi di finanziamento, a cominciare da “Agenda urbana”. “E’ mortificante perdere un finanziamento così importante – conclude – dopo che avevamo fatto tutto. Lo scorso anno la gara per i lavori era stata affidata. E’ vergognoso e c’è un responsabile di queste procedure che a questo punto dovrebbe dimettersi. Quello della pista ciclabile era uno dei progetti non messi in salvaguardia perché ritenevamo ci fossero tutte le condizioni per concludere entro fine anno. Invece, non si è fatto niente e non ci sono state risposte alle note inviate dal dipartimento regionale. A questo punto, temo anche per il progetto da tre milioni e mezzo di euro per l’efficientamento energetico. Se si sono posti problemi nell’iter, sarebbe stato necessario rivolgersi alla Regione e chiedere di mettere in salvaguardia oppure continuare le attività per concluderle. Invece, c’è un responsabile che evidentemente non l’ha fatto”. L’ex assessore non fa richiami diretti ma sembra piuttosto chiaro il rimando al dirigente Antonino Collura, che dall’inizio coordina tutte le procedure dei programmi di finanziamento. Già durante alcuni frangenti dell’esperienza in giunta e soprattutto a conclusione, l’ex assessore civico ha più volte manifestato un forte dissenso rispetto al modus operandi assunto dalla burocrazia comunale e dall’amministrazione, proprio sui progetti.