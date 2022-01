Tensione nella maggioranza di Greco, forzisti a confronto: tavolo con i vertici azzurri

Gela. L’incontro c’è stato, tutto interno al gruppo locale di Forza Italia. Gli azzurri, come era stato preannunciato dai vertici cittadini del partito, hanno voluto fare il punto della situazione, all’indomani di nuove tensioni emerse tra le fila della maggioranza del sindaco Lucio Greco, della quale fanno parte. Pare non ci siano troppi dubbi sulla scelta di mantenere il sostegno al progetto politico del sindaco, che Forza Italia ha supportato fin dall’inizio. Il confronto potrebbe proseguire, anche con altre riunioni. I veri dubbi riguardano i rapporti con gli alleati, anzitutto con il gruppo civico che non ha mai veramente gradito il ruolo degli azzurri tra le fila dell’alleanza. Dopo il rilancio amministrativo, voluto dal sindaco Lucio Greco, sembrava che gli equilibri potessero stabilizzarsi, con i forzisti che comunque hanno ottenuto la riconferma dell’assessore Nadia Gnoffo, anche se pensavano di poter avere una rappresentanza ancora più ampia nella squadra di governo della città. Le vicende politiche che si sono affacciate sul contratto della Ghelas, invece, hanno nuovamente generato scossoni non da poco tra i pro-Greco. I forzisti non si sono tirati indietro. Il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe ha drasticamente contestato i metodi del sindaco, seguito dai consiglieri comunali Luigi Di Dio e Carlo Romano, che non hanno gradito le parole dei consiglieri di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli e Romina Morselli. Cosa sia emerso dal confronto di oggi, non è ancora così chiaro, anche perché nessuno ha voluto apertamente commentare.