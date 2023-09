Tentato furto in un’attività, arresto convalidato per un giovane: obbligo presentazione

Gela. Il giovane di nazionalità romena che nella notte è stato fermato dai carabinieri per il tentato furto in un’attività commerciale di via Padre Arancio avrà l’obbligo di presentazione. Il giudice, nel corso dell’udienza di convalida, ha disposto la revoca della detenzione in carcere. L’arresto è stato convalidato e in aula Andrei Tatan si presenterà successivamente per il giudizio direttissimo. E’ assistito dal legale Nicoletta Cauchi. Avrebbe agito per bisogno economico. Ha diversi precedenti penali alle spalle. La convalida è stata richiesta dalla procura, con il pm Tiziana Di Pietro.