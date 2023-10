Terza medaglia d’argento di fila per il TAV Trinacria

Gela. Medaglia d’argento per il TAV Trinacria di Gela durante la finale del campionato italiano di società al TAV Laterina ad Arezzo. Si tratta del terzo anno consecutivo in cui il TAV gelese conquista il secondo posto, segno di tanto talento e tanta dedizone all’interno della squadra gelese. Primo posto invece per il TAV Ilva di Taranto e terzo posto per il TAV Windish casertano.