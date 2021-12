Test rapidi sold out nelle farmacie, centinaia di tamponi venduti in poche ore

Gela. Tamponi rapidi introvabili in farmacia. Succede da diversi giorni in città e non è una coincidenza con la ripresa del contagio, che oggi conta 581 positivi (tredici dei quali ricoverati in ospedale). In centinaia si rivolgono ai test rapidi da fare in autonomia sia per motivi precauzionali (in previsione di eventi cui partecipare) o perché si è stati a contatto con persone positive non ancora confermate. Di certo c’è che trovare nelle farmacie gelesi tamponi rapidi è praticamente impossibile. Abbiamo fatto un primo screening in tre farmacie ed in tutte i tamponi fai da te sono sold out.