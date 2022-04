Torneo di padel tutto al femminile al centro Pignatelli

Gela. Dodici le sportive del torneo doppio giallo femminile che nella giornata ieri si è svolto presso il centro sportivo Pignatelli. Sei donne gelesi e sei di Caltagirone, unite dalla passione per il padel, hanno deciso di scendere in campo e sfidarsi con la giusta grinta ma soprattutto spirito di divertimento. “Sono felice per il numero delle partecipanti che abbiamo raggiunto soprattutto perché in parte provenivano da fuori – dichiara il responsabile del circolo, Massimo Catalano – Abbiamo deciso di organizzare questo primo torneo proprio perché vorrei che questo sport, molto diffuso tra gli uomini, possa attecchire fortemente anche tra le donne”.