Trasferimenti di denaro a danno di anziani, in aula altri testimoni

Gela. Ci sarebbero stati trasferimenti di denaro e operazioni per avere disponibilità economiche. Ieri, due testimoni sono stati sentiti davanti al collegio penale del tribunale, nel dibattimento partito dall’inchiesta “San Giuseppe”. Secondo le contestazioni, gli imputati avrebbero circuito diversi anziani, spesso soli e in difficoltà, per arrivare alle loro disponibilità economiche e patrimoniali. In aula, ha parlato il titolare di un’agenzia nella quale si recava uno degli imputati, Emanuele Murana, insieme ad un anziano che per la procura sarebbe stato vittima del gruppo individuato. Da quanto dichiarato dal testimone, il denaro veniva trasferito ad una donna romena, Elena Ciubotaru, che ha già definito la sua posizione.