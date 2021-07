Trecento alberi per dare ossigeno alla zona industriale

L’azienda Chimera, avviato il progetto, palesa anche l’obiettivo di coinvolgere nel progetto altre aziende così da diffondere su tutto il territorio una soluzione per poter abbattere le emissioni di Co2 in atmosfera. “Abbiamo acquistato i semini di paulownia direttamente dal Giappone oltre ad alcune piante già grandi e ci stiamo preparando alla piantumazione che sarà effettuata nel mese di ottobre – dichiara l’imprenditore, Filippo Chimera – Questo progetto sarà offerto non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche a tutte quelle aziende che vorranno diventare sostenibili nei fatti”. La scelta della paulownia, per nulla casuale, mostra vantaggi sotto tanti punti di vista e soprattutto rappresenta una valida alternativa all’intensiva piantumazione boschiva. “Abbiamo deciso di piantumare questo albero perché oltre ad essere una pianta antismog che porterebbe l’azienda ad una decarbonizzazione totale – spiega Daniele Curcuruto – consentirebbe anche di vendere aria pulita. Inoltre, potendo crescere per cinque cicli dalle stesse radici, risulta utilissima per la biomassa”. Alla presentazione del progetto era presente anche il sindaco di Butera, Filippo Balbo, che ha mostrato orgoglio e soddisfazione nei confronti di Daniele Curcuruto in quanto, attraverso la stesura della sua tesi, ha offerto alla sua città una valida iniziativa per rilanciare economicamente il territorio. “È un progetto che inizia nel nostro territorio e che darà risultati molto importanti per l’abbattimento delle scorie atmosferiche – afferma il sindaco Filippo Balbo – È un’iniziativa che accogliamo con grande piacevolezza e tanto orgoglio e che cercheremo di portarla avanti e di diffonderla nei territori limitrofi”.