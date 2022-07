Trofeo “San Giovanni” in notturna, vince in “volata” Rosario Morgana

San Giovanni La Punta. Vittoria assoluta, con arrivo in volata, per Rosario Morgana (Junior) al trofeo “San Giovanni” nel piccolo comune etneo. La gara notturna, che si è svolta ieri sera tra le arterie urbane di San Giovanni La punta, ha consacrato anche Adriano Ventura, altro ciclista del “Velo club Gela”, che ha chiuso in quarta posizione nella categoria “Senior 2” dopo avere collaborato per la vittoria di Rosario Morgana.