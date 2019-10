“Troppo pericolose”, stop alle biciclette a pedalata assistita nella Ztl del centro storico

Gela. Non potranno accedere nell’area della Ztl, in centro storico. Dopo i fatti risalenti all’estate, addirittura con una bambina travolta e ferita da una bicicletta a pedalata assistita, arriva il divieto. E’ stata la giunta ad autorizzare la modifica della precedente delibera, che ancora prevedeva tra i mezzi autorizzati i “velocipedi a pedalata assistita”. L’assessore alla polizia municipale Ivan Liardi ha chiesto espressamente di vietarne l’accesso, dato il pericolo all’incolumità causato da chi si mette in sella, senza valutare le conseguenze di manovre molto pericolose. La Ztl continuerà ad essere aperta a chi si muove su “velocipedi normali”, a partire dalle biciclette. Nella delibera di giunta, si fa riferimento alla “spregiudicatezza con cui vengono guidati da alcuni conducenti” e alla “deprecabile ed illegale abitudine di modificarne le caratteristiche tecniche in modo da aumentarne la velocità, spesso mettendo a repentaglio la sicurezza della circolazione pedonale”.