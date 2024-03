“Troppo silenzio nel centrodestra”, Sammito: “FdI dia un segnale, convochi tutti gli alleati”

Gela. “Troppo silenzio” intorno alle sorti politiche della potenziale coalizione di centrodestra per le amministrative. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che di recente ha sostanzialmente dato l’addio al patto stretto anche cinque anni fa con il sindaco Lucio Greco, più volte ha ribadito di rivedersi in un progetto d’area, pur non avendo una collocazione di partito. “Penso che i tempi stiano stringendo – dice – è come se tutti stessero aspettando il pronunciamento di Fratelli d’Italia, che deve individuare il candidato a sindaco. Ricordiamoci però che il centrodestra non è solo Fratelli d’Italia”. Sammito ha già spiegato di essere al lavoro per un progetto che possa assicurare un governo della città sotto i colori del centrodestra. Però, serve uno scossone. “Invito Fratelli d’Italia ad avviare un confronto con tutti gli alleati – continua – parta un tavolo di tutto il centrodestra. Nel centrosinistra ci sono già tre candidati a sindaco. L’agorà ha almeno avuto il merito di mettere tutti davanti all’esigenza di un confronto schietto. Poi, c’è stato chi ha deciso di proseguire quel percorso e chi invece ne ha preso le distanze. Nel centrodestra, invece, non sappiamo ancora chi siamo e quanti siamo. Deve esserci un segnale”.