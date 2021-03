Turisti dall’aeroporto di Comiso, giunta ha incontrato Soaco: “Coinvolgiamo anche Eni”

Greco non esclude il coinvolgimento di grandi gruppi economici, compresa Eni. Non esclude una rete interprovinciale di sindaci, appunto per creare un polo di riferimento unico, che abbia come punto fondamentale l’aeroporto comisano. “La nostra città – ha spiegato – vive la delicata fase post industriale e il progetto della mia amministrazione intende farla ripartire proprio dalle sue peculiarità naturali, l’agricoltura, il turismo, il patrimonio storico–artistico e archeologico. Nei prossimi mesi, ospiteremo una grande mostra dedicata al mito di Ulisse che tanto successo, nonostante la pandemia, ha ottenuto a Forlì. Sta nascendo un bellissimo museo del mare, stiamo acquistando la Torre di Manfria per farne la giusta location per tanti eventi suggestivi e vogliamo muoverci nella direzione dell’inserimento della città nei circuiti turistici nazionali ed internazionali. Il rilancio della nuova immagine della città, green e blu mare, lontana da quella legata al petrolchimico, è una delle nostre missioni. Tante cose ci accomunano al ragusano e sarebbe assurdo non accorciare le distanze e non fare gioco di squadra. Come Comune, vogliamo assolutamente far parte di questo progetto e di questa governance”. All’inizio della sua esperienza in municipio, Greco aveva cercato di stringere un’intesa di questo tipo con Caltagirone, anche se poi le interlocuzioni pare si siano interrotte. Ora, si guarda all’aeroporto di Comiso, nel tentativo di creare uno sbocco turistico, che nel tempo è rimasto solo sulla carta, anche per via di collegamenti stradali che non sono di certo tra i migliori.