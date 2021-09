Uffici pericolosi e scarsa pulizia, Trainito: “In Comune interventi per i dipendenti”

Gela. “Non bastano la mascherina, l’obbligo di sanificare le mani e di rilevare la temperatura, in municipio c’è bisogno anche di tutelare i diritti dei lavoratori”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, dopo aver ricevuto segnalazioni ed effettuato verifiche, chiede una manutenzione costante ma anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie, tra gli uffici dell’ente. Stanze, troppo spesso in condizioni precarie, tetti al limite della sicurezza e più in generale condizioni di lavoro che non sono soddisfacenti, sono questi i principali ostacoli incontrati da chi quotidianamente lavora in municipio. “Ogni giorno, transitano nei corridoi e negli uffici, tra dipendenti e cittadini, ben più di cento persone – spiega Trainito – di conseguenza, anche se ci sono il monitoraggio della temperatura e l’obbligo di mascherina, l’attenzione non deve essere mai troppo poca. Quindi, chiederò al presidente del consiglio comunale di far sanificare l’aula e le stanze dei gruppi consiliari. Al sindaco, invece, di predisporre un piano complessivo per sanificare tutti gli uffici, con cadenza settimanale, o altrimenti vanno acquistati sanificatori per ogni stanza. Questo, in previsione di una possibile nuova ondata di contagi”. Per le stanze, nelle quali lavorano i dipendenti, Trainito attende interventi veramente risolutivi.