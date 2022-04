Un furgone per un giro di furti, chiuse indagini: “colpo” anche per una motocicletta

Gela. Un furgone, rubato, sarebbe stato utilizzato per mettere a segno altri furti in città. I carabinieri e i pm della procura hanno ricostruito anche il “colpo” che consentì di portare via una motocicletta Yamaha Xt. Sarebbe stata caricata proprio sul furgone, un Fiat Doblò. Tra le contestazioni, si ipotizza anche la ricettazione. Le indagini sono state chiuse nei confronti di Carmelo Martines, Alessandro Pollara, Gianfranco Turco e Salvatore Cannizzaro. In base a quanto indicato dagli inquirenti, dietro al furto della motocicletta ci sarebbe Martines, che avrebbe agito insieme ad un complice, allo stato non individuato.