Un medico, due infermieri e una psicologa positivi all’Usca

Gela. Un medico dell’Usca, una psicologa e due infermieri. Sono tutti positivi al Covid ed hanno prestato servizio presso la sede di via Ossidiana. Il medico ha avuto la conferma della positività due giorni fa mentre la psicologa in realtà non presta servizio da oltre una settimana ed è probabile che abbia contratto il virus in un altro contesto.

Le nuove positività hanno fatto scattare le misure di prevenzione ed i tamponi per quasi tutto il personale, compresi i volontari della ProCivis. Sin qui non si registrato altri casi di positività.