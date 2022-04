Una ciclovia in centro storico, scelta ditta: “Percorso per la mobilità sostenibile”

Gela. Una ciclovia in centro storico. Le attività per il tracciato e la segnaletica stradale dovrebbero iniziare a breve. I tecnici del municipio hanno individuato la ditta che se ne occuperà. Il percorso correrà parallelo a quello destinato al traffico ordinario. Sarà però un’area destinata solo alla mobilità con bici e altri mezzi che rientrano tra quelli previsti dalla normativa. “E’ una delle pochissime ciclovie in centro storico, in tutta la Sicilia – dice l’assessore Giuseppe Licata che ha seguito la procedura – non è una pista ciclabile ma sarà comunque un tracciato, con relativa segnaletica orizzontale e verticale, destinato alla mobilità sostenibile, che è quella necessaria per un centro storico che voglia avere una visione diversa. Devo dire che è stato possibile arrivare a questo risultato, attraverso l’interlocuzione con la Fiab e con l’avvocato Simone Morgana”. Da tempo, è in corso una costante comunicazione istituzionale tra il settore condotto da Licata e l’associazione. La Fiab, più volte, ha proposto azioni amministrative, finalizzate ad incentivare una mobilità diversa da quella delle sole automobili.