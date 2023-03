Una vita in Eni e nell’industria, da Mattei e in giro per il mondo: Preziosa nel direttivo nazionale Apve

Gela. In Eni entrò per la prima volta nel 1961, con una borsa di studio concessa dall’azienda guidata da Enrico Mattei. Era l’era dell’Anic. Da quel momento, Francesco Preziosa, pugliese ma ormai gelese d’adozione, continuò una carriera ininterrotta, prima nel sito locale e poi in giro per il mondo. Ora, ha ricevuto un riconoscimento che considera come la prosecuzione di un percorso. E’ stato eletto nel direttivo nazionale dell’associazione Pionieri e Veterani Eni, della quale fa parte anche nella sezione locale, retta da Pino Lisciandra. Nel sito locale, la sua lunghissima esperienza la iniziò occupandosi dei servizi degli impianti di trattamento acque industriali, potabili, reflue, oleose e ancora acqua di mare e con riferimento alla diga Ragoleto e ancora gasdotti, acquedotti, stazioni di pompaggio ed effluenti gassosi da impianti petrolchimici e da raffineria, attraverso le torce a mare. Poi, l’approccio con l’estero e le attività svolte per conto di società come Snam progetti, Comerint, Eni gas Libia-Kazakistan e con Saipem Venezuela.