Unione dei Comuni per i finanziamenti, consiglio Niscemi ha approvato lo statuto

Il consiglio comunale niscemese si è espresso all’unanimità, con voto favorevole. L’aveva già fatto anche il consiglio di Butera. “Il voto compatto del consiglio comunale – dice il sindaco Massimiliano Conti – mi induce ad esprimere grande soddisfazione e a nutrire un’enorme grinta per il prosieguo di questa importante opportunità per i nostri territori”. Il primo cittadino, lo scorso anno, spinse per fare in modo che l’Area urbana funzionale vensse allargata anche al Comune da lui amministrato.