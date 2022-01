Unità d’Italia retta da storie fantasiose

Gela. Parlare dell’Unità d’Italia, e del raffronto fatto da qualche storico non venduto al nuovo sistema, sembra veramente assurdo e inconcepibile. Scandalizza che storici e scrittori prezzolati abbiano potuto riportare eventi distanti dalla realtà. L’impressione, solo per i più attenti, è che abbiano inventato storie in favore dei piemontesi che, in quell’epoca, hanno fatto l’Italia spargendo sangue senza scrupolo alcuno. Lo si apprende anche leggendo i documenti di alcuni storici, non di parte, come Giovanni Berlinguer, docente di medicina legale all’università di Sassari, intervenuto sulla mortalità infantile. Le sue parole sono scolpite nelle pagine del mensile “Vitalità”, nell’edizione del marzo 1970, dove scriveva: “Cento anni fa, ed ancora all’inizio del nostro secolo, i livelli più bassi di mortalità infantili si osservano in Campania, nel Regno delle due Sicilie e in Sardegna e sino alla fine del secolo scorso, i livelli più elevati si registravano nelle regioni del nord: Lombardia, Piemonte, Emilia e Romagna. Ora (anno 1970), invece, la situazione è invertita. La mortalità infantile più elevata si registra nel sud, dove l’indice è del 50 per mille. Non credo di nutrire simpatie Borboniche. Le ragioni penso che vadano ricercate nella storia economica sociale dell’Italia”.

Anche Francesco Saverio Nitti, sulla scia di quanto affermato da Berlinguer, intervenne su temi che oggi vengono catalogati sotto la dicitura “questione meridionale”. A fine secolo, Nitti, riuscì a cancellare la menzogna dell’Unità smontando la leggenda del “burocratismo” meridionale, dimostrando, in maniera puntuale, che gli uffici dello Stato Italiano fossero concentrati prevalentemente nelle regioni del nord. In Piemonte, fino al 1898, erano concentrati ben 41 ministri, contro i 47 dell’intero sud. Lo studioso Francesco Saverio Nitti, noto politico di sinistra, nel suo libro “Scienze delle finanze” quantificò in 668,4 milioni il totale della moneta apportata dagli antichi stati Italiani al momento dell’unificazione al regno, di cui ben 443,2 milioni provenienti dal regno delle due Sicilie, 27 milioni dal regno piemontese dei Savoia. Un altro economista molto conosciuto alla cultura “mangiasoldi” Italiana, Vito Tanzi, con una carriera ai vertici del Fondo Monetario Internazionale e segretario all’Economia e finanze, dal 2001 al 2003, nel suo libro “Italica” (Gran Torino, 2012) evidenziò che oggi il 60% del debito pubblico totale dell’Italia nel 1861 era di origine Sabauda , mentre l’incidenza del passivo che deriva dal regno delle due Sicilie era insignificante, perché Ferdinando II re dei Borboni, a differenza del re dei Savoia (il macellaio Vittorio Emanuele II) era allergico ai bilanci in rosso e all’eccessiva tassazione, che il deficit Italiano, in quel momento stratosferico predominava. Il suo ragionamento si affianca a quello di Stephanie Collet, storico della finanza all’università libre de Bruxelles, che suggeriva ai lettori di osservare l’Unità d’Italia per comprendere meglio l’attuale processo di integrazione Europea. La Collet, inoltre, nel luglio del 2012, pubblicò uno studio sull’analisi del processo di unione monetaria degli stati membri della unione Europea, prendendo a modello quello seguito all’unificazione italiana tra il 1862 e il 1905 e mettendo in evidenza il forte indebitamento del regno di Sardegna, causato dalla natura bellica dei piemontesi e caratterizzato dagli alti tassi d’interessi a fronte del sistema economico virtuoso, con ridottissimo debito e tassi, del Regno delle due Sicilie cui i Savoia fecero pagare il peso finanziario della conquista. Per la Collet era Napoli la città più importante del nuovo Regno e le regioni del sud avevano una discreta struttura industriale e un’agricoltura fiorente, anche se ancora basata sul latifondo e porti commerciali molto importanti.

Se volessimo fare un raffronto, il regno delle due Sicilie in Europa era la Germania di prima del covid, mentre il Piemonte era simile all’attuale Grecia. Il debito pubblico dell’Italia di oggi ha le sue origini Sabaude mentre quello delle due Sicilie era insignificante. Il debito stratosferico di oggi è iniziato allora per colpa di Torino, cui non spettava in alcun modo il ruolo di Capitale d’Italia. Per giustificare questo comportamento, più simile a quello mafioso, misero in atto e furono create attorno ai napoletani delle “leggende nere”. Si tratta di maldicenze che ancora oggi figurano in tanti manuali scolastici e raccontati da tutta quella cultura prezzolata d’Italia. Infatti, solo in Italia, il titolo “Borbonico” è un termine dispregiativo, mentre in Spagna e in Francia, Stati che non hanno avuto un risorgimento come in Italia, i Borboni vengono ricordati per quello che hanno rappresentato, cioè i sovrani.