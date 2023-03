“Valter Maggiolino ci ha insegnato il valore della speranza”, il ricordo di Ignazio Giudice

Gela. Il sindacalista della Cgil Ignazio Giudice ha voluto ricordare Valter Maggiolino, deceduto prematuramente a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. “Valter non era solo un uomo solare e neppure solo un catechista, era un uomo che ha conosciuto il dolore, quello che a tanti toglie la voce, quello che tende a far chiudere le comunicazioni esterne, quello che lui a ogni caduta che la vita gli ha riservato ha trasformato in speranza. Ricordo le sue parole dopo aver appreso del mio malore e ricordo il suo abbraccio durante un incontro casuale, entrambi soli, di sera ed entrambi a piedi, lui amava camminare a piedi. A lui tanti di noi, non solo i nati negli ‘70 e ‘80, devono l’amore per l’aggregazione, l’inclusività, esattamente come il valore della speranza. A lui devo la mia continua ricerca dei tanti perché che affollano la mente sull’aldilà, sul dopo di noi in questa terra. A Valter tanti aneddoti e ricordi e la grande speranza di rivederci. Un amico, per sempre”. Giudice ricorda anche lo spirito di Valter, sempre proteso alla speranza.