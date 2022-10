“Versi di luce giovani”, il cinema entra nelle scuole con un progetto ministeriale

Gela. Il cinema entra nelle scuole cittadine attraverso un progetto finanziato dal Ministero della cultura.

“Versi di luce giovani” è indirizzato agli studenti della città e rientra tra i 150 progetti che si sono aggiudicati il finanziamento tra le oltre tremila domande presentate.

“Teniamo tantissimo a questo progetto e speriamo di lavorare al meglio per portare avanti i risultati raggiunti in questi anni di duro lavoro”, ha dichiarato il direttore artistico del progetto Tiziana Spadaro.

“Versi di luce giovani oggi apre i battenti e si propone di formare ed educare i ragazzi al linguaggio cinematografico. Faremo in modo che al termine del progetto i partecipanti siano in grado di creare dal nulla un cortometraggio basato unicamente sulle loro idee”, ha poi aggiunto Elio Cassarino, tra i fondatori del circolo del cinema “Stella maris”.

All’inaugurazione hanno partecipato i docenti e gli alunni delle scuole aderenti che hanno abbracciato con entusiasmo questa iniziativa.

A fare gli onori di casa, Emanuele Giammusso, direttore del Teatro Antidoto che ha ospitato l’evento, e l’assessore Nadia Gnoffo.