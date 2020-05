Vertice su Ipab “Aldisio”, sindacati: “Non comprendiamo assunzioni personale esterno”

Gela. La vertenza Ipab “Aldisio” non è chiusa. Lo ribadiscono i sindacati che questa mattina, in municipio, hanno partecipato ad un incontro, insieme al sindaco Lucio Greco e al commissario straordinario Giuseppe Lucisano. Dopo l’annullamento di tutti gli atti che legavano la struttura di Caposoprano alla società privata “La Fenice”, sono arrivati i licenziamenti, decisi dalla società guidata dall’ingegnere Renato Mauro. Gli operatori però chiedono di essere presi in considerazione anche nel nuovo corso della casa di riposo. I vertici sindacali di Cisl e Ugl (c’erano i segretari confederali Emanuele Gallo e Andrea Alario insieme alle Rsu) non sono contrari al ritorno ad una gestione pubblica della struttura. “Deve però essere nel segno del rispetto delle regole – dice Gallo – non possiamo accettare ritardi nei pagamenti che in passato sono arrivati a trentasei mensilità. Il sindaco ritiene che i fondi pubblici a disposizione possano assicurare una ripartenza, sotto gestione pubblica. Non sono molto convinto, ma i diritti dei lavoratori e degli ospiti devono essere rispettati”. Le scelte del commissario Lucisano hanno già creato malumori. I lavoratori “La Fenice” hanno avviato una mobilitazione. Non accettano il fatto che il commissario regionale stia assumendo personale esterno, anche a partita Iva, nonostante le stesse professionalità siano preseti tra gli operatori “La Fenice”.