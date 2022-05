Violenze dall’ex marito, “figlio decisivo per allontanare la madre e darle protezione”

Gela. Pare che le violenze andassero avanti da tempo. Era il maggio di due anni fa quando una giovane donna si presentò alla polizia, per denunciare quanto patito, a causa dei gravi maltrattamenti del marito. “Era in condizioni preoccupanti – ha detto il dirigente di polizia che si è occupata del caso – dimostrava molti più anni di quelli che in realtà aveva, proprio per le sue condizioni. Aveva lividi in diverse parti del corpo e anche una cicatrice in testa. Venne con il figlio. Fu proprio il bambino, che avrà avuto circa otto anni, a chiedere con insistenza di trasferirli in una comunità protetta, per non ritornare dal padre”. La donna e i familiari, a loro volta minacciati dall’ex marito, sono parti civili nel giudizio, rappresentati dai legali Salvatore Incardona e Francesco Incardona. A processo c’è proprio l’ex consorte, un imprenditore agricolo, attualmente detenuto proprio per questi fatti. La misura nei suoi confronti venne inasprita. Per i pm della procura, non solo avrebbe picchiato costantemente la moglie, ma avrebbe minacciato con una pistola uno dei familiari della donna. L’arma non è mai stata trovata ma i poliziotti sequestrarono un coltello e diverse munizioni. Un altro figlio della coppia, invece, non avrebbe accettato la scelta della madre.