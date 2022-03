Violenze e abusi sull’ex compagna, “sette anni a Gruia”: lei denunciò tutto

Gela. Un ulteriore anno di reclusione, sempre in relazione a maltrattamenti, aggressioni e casi di violenza sessuale ai danni dell’ex compagna. La richiesta, questa mattina davanti al collegio penale del tribunale, l’ha fatta il pubblico ministero Mario Calabrese nei confronti di Bobi Gruia, cittadino romeno che per anni ha vissuto in città. E’ attualmente detenuto. Nel complesso, con due procedimenti riuniti, la richiesta finale di condanna, avanzata dal pm, è di sette anni di detenzione. A seguito di un rapporto di convivenza sempre più difficile, fu l’ex compagna a denunciarlo. I due vivevano insieme in un’abitazione, nella zona del quartiere San Giacomo. La donna, parte civile in entrambi i procedimenti (assistita dall’avvocato Rocco Cutini), spiegò agli investigatori di aver subito anche un aborto spontaneo, pare per le conseguenze di frequenti maltrattamenti. Riferì di essere stata costretta a rapporti sessuali, contro il suo volere. Per gli investigatori, le violenze non si sarebbero fermate neanche in presenza del figlio minorenne della donna. Lei ha lasciato la città, dove lavorava come badante. L’imputato, nei cui confronti si concentrano accuse molto pesanti, l’avrebbe spesso seguita e minacciata, quando decise di rompere la loro relazione.