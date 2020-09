“Vittorini” senza nove classi, dirigente: “Pronta a rivolgermi alla procura”

Gela. Mentre il dibattito, con la ripresa delle attività scolastiche, è tutto concentrato sulle misure anti-Covid da adottare, allo scientifico “Vittorini” mancano ancora nove aule. Almeno fino al lockdown, la situazione è stata tamponata con l’uso di spazi del commerciale “Sturzo”. I problemi strutturali e i crolli di calcinacci in quell’edificio hanno messo in discussione tutto e con la didattica a distanza del periodo di lockdown la situazione è stata “congelata”. Ora, con il rientro a scuola più vicino, il “Vittorini” non potrà più disporre di spazi essenziali e la dirigente Angela Tuccio non esclude di rivolgersi alla procura di Caltanissetta, perché ritiene che possano esserci omissioni da parte dei funzionari dell’ex Provincia. Sono trascorsi sei mesi, senza riscontri.