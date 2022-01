Zeman è a Gela per costruire la squadra, contatti con Brugaletta e Campanaro

Gela. Karel Zeman è già a Gela ed ha iniziato il suo lavoro per costruire la formazione del prossimo anno. Bisogna recuperare il tempo perduto ed allora, insieme al ds Giovanni Martello, stanno ripartendo… dal passato. Nel senso che ci sono calciatori ancora tesserati con il club biancazzurro che potrebbero essere riconfermati. Tra questi il primo in odor di rinnovo è Simone Brugaletta, difensore poliedrico di grande garanzia per la sua professionalità e duttilità. Oggi è stato in sede ed ha parlato con Zeman e Martello. Si va verso la fumata bianca. Altro calciatore contattato è il difensore Fabio Campanaro. A sorpresa potrebbe rimanere al Gela anche il bomber Tommaso Bonanno, autore di 19 reti la scorsa stagione. Attualmente si allena con l’Equipe Sicilia ma potrebbe essere nella lista dei convocati per la preparazione.