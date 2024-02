Crack di un’azienda edile, Cassazione annulla le condanne: nuovo giudizio in appello

Gela. I giudici della Corte d’appello di Caltanissetta dovranno ritornare sulle posizioni di due imputati, padre e figlia. In primo e secondo grado, vennero condannati per bancarotta fraudolenta documentale. I magistrati di Cassazione, invece, hanno disposto l’annullamento con rinvio. L’inchiesta si sviluppò partendo dalla gestione di un’azienda edile, della quale la figlia risultava amministratore. Per la difesa, però, non avrebbe mai gestito le attività, essendo all’epoca poco più che maggiorenne. Se ne sarebbe occupato il padre, fino al fallimento. Non fu possibile acquisire le scritture contabili.