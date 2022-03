5000 famiglie senza fibra ottica, un coordinamento per sollecitare Open Fiber

Gela.miglCi sono tante zone della città scoperte dalla fibra ottica malgrado l’ingente investimento della società Open Fiber. La denuncia arriva da un coordinamento che segnala l’assenza degli interventi nella zona industriale di Gela, nonché nella zona commerciale di Via Venezia ed i quartieri Fondo Iozza, Cantina Sociale, Borgo Valentina, Modernopoli, per un totale di 5000 famiglie e 1500 attività industriali e commerciali fuori dalla competitività.

La “zona Industriale di Gela” è tra le 11 zone industriali siciliane e questa costituisce per la Regione Siciliana, un polo industriale di importanza strategica per i volumi di produzione industriale e per il grande numero di P.M.I. (Piccole e medie imprese).

La questione è diventata sempre più urgente ed improcrastinabile vista la situazione di blocco della mobilità e per lo spostamento delle attività lavorative in “lavoro agile” che richiede infrastrutture di TLC sempre più performanti, veloci e sicure.

Il coordinamento dello Sviluppo della Fibra Ottica ha chiesto ad Open Fiber S.p.A. di fissare un cronoprogramma per completare la predisposizione dell’infrastruttura in fibra ottica sul territorio del Comune di Gela per garantire ad imprese, famiglie ed attività commerciali le autostrade digitali del futuro.