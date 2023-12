“Al settore servizi sociali fatto lavoro in prospettiva”, Costa: “Si prosegue, Lega? Solo primo approccio”

Gela. La dichiarazione di dissesto finanziario e l’incognita che grava sulle variazioni di bilancio stanno caratterizzando quest’ultimo scorcio d’anno per l’amministrazione Greco. La crisi di bilancio si è fatta sentire in maniera virulenta e da circa un anno l’obiettivo prefissato rimane quello di traghettare Palazzo di Città in acque meno agitate. Il sindaco, anche ieri in aula consiliare al momento di vagliare il pacchetto di variazioni di bilancio, ha dovuto constatare che i numeri sono scarni e anche tra le fila degli alleati non tutti hanno condiviso le mosse proprio rispetto a questi atti. Le emergenze non mancano mai, in attesa dell’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione. L’avvocato Greco può contare su un sostegno amministrativo da parte degli alleati rimasti, che ad oggi hanno mantenuto l’intesa. Gli autonomisti sono sotto i riflettori e c’è una fortissima attenzione concentrata sulle scelte che faranno. Il centrodestra dei partiti (opposizione al sindaco), considera i lombardiani parte integrante del prossimo progetto per le urne del 2024. “La nostra priorità attuale è quella amministrativa – dice l’assessore dell’Mpa Ugo Costa – per quanto concerne il settore che porto avanti, ritengo che il dissesto non inciderà in maniera pesante. Molti stanziamenti hanno infatti destinazione vincolata e poi ci sono servizi essenziali come il trasporto disabili che non possono subire contraccolpi. Stiamo facendo un lavoro anche in prospettiva. Con il piano di zona e con gli strumenti che abbiamo attivato, stiamo garantendo le coperture previste e ciò varrà anche per chi si insedierà successivamente. Entro fine anno ci sarà una nuova convocazione del comitato dei sindaci”. Più volte, è sembrato che gli autonomisti potessero iniziare ad intraprendere una strada non più parallela a quella dell’avvocato Greco, che non sembra per nulla rinunciatario quando il tema si sposta su una sua ricandidatura.