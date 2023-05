Albert Engineering & Project assume 14 tecnici e progettisti

Lista delle figure professionali in ricerca:

1 progettista CAD senior (geometra- architetto – ingegnere)

1 progettista elettrico ( ingegnere)

2 tecnici per rilievi con esperienza (geometra)

1 responsabile amministrativo – contratti e fatturazioni (ragioniere o laureato in economia)

4 Tirocinanti (geometra) per 6 mesi

1 Project Manager (ingegnere)

1 Project Control (ingegnere)

1 progettista calcolista – Strutturista senior (ingegnere)

1 progettista energetico (ingegnere)

1 Computista senior (geometra o architetto o ingegnere)

Tipologia del Contratto: CCNL al Commercio, livello e inquadramento verranno valutati in sede di colloquio in base all’esperienza maturata;

Tipologia Contratto: da valutare di seguito al colloquio;

Settore: Progettazione;

Sede di lavoro: Sicilia, Gela – Via Venezia,313 (CL)