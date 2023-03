Anniversario sbarco alleato, chiesti chiarimenti sui fondi: Scerra, “città ha altre priorità”

Gela. Senza numero legale non è stato possibile arrivare al voto della mozione sull’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. E’ uno degli eventi sul quale l’amministrazione comunale punta di più, nel programma di rilancio turistico del territorio. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra e Pierpaolo Grisanti si sono rivolti al sindaco e all’assessore al ramo Salvatore Incardona. E’ stato Scerra ad introdurre il tema e a confermare tutti i punti che non ritiene chiari. Il sindaco ha spiegato che per l’organizzazione dell’evento “è ancora tutto in fieri” e che l’amministrazione è disponibile ad accettare proposte e suggerimenti. Il leghista Emanuele Alabiso, lo scorso anno, aveva impegnato la giunta a procedere con un’organizzazione che potesse puntare anche alla presenza delle massime cariche dello Stato, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha confermato la proposta. Per Scerra, pensare all’uso dei fondi delle compensazioni o di altri capitoli di bilancio solo per l’organizzazione dell’evento non corrisponde a quelle che dovrebbero essere le priorità imminenti del municipio, con l’emergenza finanziaria in corso. “Non si può pensare di impegnare risorse finanziarie importanti delle compensazioni o di altri fondi solo per l’evento – ha precisato dopo la seduta – la città va resa decorosa. I fondi disponibili, qualora ce ne fossero, devono servire alle manutenzioni e alla pulizia della città. La deliberazione della Corte dei Conti pone precise limitazioni”.