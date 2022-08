Bimba di 2 mesi positiva al covid, il papà: “Ignorati dall’Usca e maltrattati in ospedale”

La piccola, nata prematura appena due mesi fa, da un parto gemellare “domenica 7 agosto è risultata positiva al covid 19 – spiega Emanuele A. – Da allora mi sono imbattuto in quella che spesso viene definita mala sanità, sfociata con una segnalazione alle forze dell’ordine per l’impossibilità di contattare il personale Usca e un pediatra”.

Il calvario della piccola, stando ai racconti del padre, sarebbe proseguito in ospedale. “E’ stata lasciata al ps infettivologico al freddo e senza un lenzuolo – accusa l’uomo – A detta dei medici del San Marco pare che abbiamo sbagliato anche la diagnosi e non sono riusciti a trovare la vena per iniettarle il sodio. Parlavano di liquido nei polmoni, improvvisamente scomparso dopo il ricovero a Catania. Adesso mia figlia sta meglio – conclude – i valori sono tornati nella norma. E’ ricoverata presso l’Utin ma è debole e non riesce a muovere bene le braccia”. Abbiamo contattato il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone. Rimaniamo a disposizione per una eventuale replica o chiarimento.