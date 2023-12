Calcio a 5, il Gela ospita l’Adrano dell’ex Cesar Cosano

Gela. Impegno casalingo per il Gela Futsal, che affronterà oggi alle 16 la Città di Adrano Futsal, trascinata all’attuale quinto posto in cui risiede dall’ex biancazzurro Cesar Cosano. L’anno scorso il pivot spagnolo giocò al Gela per metà stagione a suon di gol e prestazioni senza senso. Fu poi costretto a dire addio a causa di questioni personali, ma nonostante la sua assenza la squadra di mister Fecondo vinse ugualmente il campionato. A sostituirlo quest’anno un altro spagnolo, Jony Da Sousa, che seppur sia più piccolo di qualche anno sta dando spettacolo con la compagine gelese, ancora relegata però all’ultimo posto. Nell’ultima sfida in casa fu proprio lui a tener vivo il Gela, che fu poi rimontato dal 4-1 biancazzurro di fine primo tempo al 7-5 finale per gli ospiti di Soverato.