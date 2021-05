Contagi Covid quasi fermi in città, solo due nuovi casi e 19 guariti: curva giù a 226

Gela. Continua ad arretrare il contagio da Covid in città, anche a seguito di una percentuale di vaccinazioni in netta progressione. Nelle ultime ventiquattro ore, solo due nuovi casi, in isolamento domiciliare. Sono invece diciannove i guariti. La curva complessiva dei positivi, in città, cala a 226. Un paziente gelese è stato dimesso dalla degenza ordinaria. Non si registrano altri ricoveri.