D’Amico manda in estasi il Gela FC, Nissa battuta 1-0, al resto pensa Di Martino

Gela. Un gol di D’Amico a sei minuti dal fischio finale hanno consentito al Gela FC di vincere il derby con la Nissa e continuare a sperare nella salvezza. Un minuto di silenzio prima di Gela FC Nissa per ricordare i giornalisti nisseni Pippo Grosso e Lino La Cagnina ed il giovane Emanuele Ferrera.

Primo tempo

9’ Ci prova Tomaino da posizione interessante su punizione, palla alta.

17’ La risposta della Nissa nella conclusione forte ma centrale di Chimenti.

22’ Ospiti vicinissimi al gol, da uno scambio stretto in area di rigore Morales conclude a botta sicura con Di Martino prodigioso ad evitare il gol con i piedi, sulla successiva ribattuta Martorana viene ancora murato.

36’ Partita noiosa. Gli unici brividi su calci da fermo come quando DI Biase ci prova con un sinistro potente che ancora una volta Di Martino sventa in angolo sul palo più lontano.

38’ La Nissa insiste e con Vignone si rende ancora insidioso. Il solito Di Martino chiude la porta.

40’ Che occasione per il Gela FC. Dal cross dalla sinistra BArzaghi arriva scoordinato con il corpo per un pallone solo da spingere di testa in porta. Palla fuori.

44’ Nissa in dieci uomini.. Fallo ingenuo a centrocampo di Di Biase che viene ammonito per la seconda volta: rosso e biancoscudati con un uomo in meno praticamente per tutto il secondo tempo.

Secondo tempo

9’ Che cosa ha fatto Di Martino! Toglie la palla dall’incrocio dei pali sul tiro a giro di Esposito. Strepitoso il portiere giallonero.

13’ Piazza prova la sciabolata di sinistro, palla a fil di palo.

21’ ci prova anche Abate di testa, l’incornata è giusta, la mira no.

29’ Ancora Gela FC in attacco, Barzaghi sbaglia un gol da due passi, esaltando Chimenti.

33’ Se Barzaghi fallisce non è da meno Esposito, che dopo aver lasciato a terra Di Martino riesce a buttare fuori un pallone facile facile.

39’ GOL DEL GELA FC. Dal cross di Giuffrida la palla dietro per D’Amico è occasione ghiotta per il destro imparabile per Chimenti.

90+4 finisce la partita.