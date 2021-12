“Democrazia partecipata”, tutti i progetti: giunta ha approvato la procedura di selezione

Gela. La giunta municipale ha approvato la delibera per la selezione dei progetti di Democrazia Partecipata 2021. Si passa adesso alla fase successiva, ossia la votazione on line da parte dei cittadini delle proposte che hanno avuto il via libera della commissione esaminatrice, votazione che si terrà domenica 12 dicembre dalle ore 15 alle ore 22. Ciascun cittadino potrà esprimere il proprio voto (solo uno, previa registrazione sulla piattaforma che sarà comunicata nelle prossime ore). Alla fine, l’idea che avrà ottenuto più preferenze sarà portata avanti e realizzata dall’amministrazione comunale, per un importo massimo di 60mila euro.