“Disavanzo sottostimato e debiti per 46 milioni”, Corte Conti: “Ente faccia emergere effettiva situazione”

Non viene trascurato il contenuto di quanto riferito dal dirigente al bilancio Loredana Patti, che sentita in audizione ha confermato quello che era riportato nella segnalazione di fine anno: non tutti i debiti fuori bilancio hanno copertura. “L’ente, in sede di misure correttive, dovrà elencare e attestare i DFB ancora pendenti e le passività potenziali, al fine di chiarire la reale massa passiva, passaggio essenziale per consentire agli organi interni prima (anche di controllo) e a questa sezione di valutare l’idoneità di tali misure per affrontare la crisi finanziaria dell’ente”, viene precisato. Potrebbero intanto esserci maglie più ampie per l’uso delle royalties estrattive, anche nel capitolo dei debiti fuori bilancio. “È evidente che qualora la fonte dell’obbligazione che ha originato un debito fuori bilancio rientri nel perimetro delimitato dalla norma che prevede la destinazione delle royalties vigente ratione temporis, non si rivengono elementi ostativi all’utilizzo di dette entrate previo riconoscimento del debito stesso”, precisa la sezione di controllo. Una direttrice è chiara visto che i giudici concludono spiegando che “l’ente, in sede di rendiconto 2021, dovrà fare emergere la effettiva situazione economico-finanziaria, come accertata (fino al 2020) da questa sezione”. Per avere il rendiconto, però, servirà ancora tempo.