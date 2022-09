Disservizi idrici, domani vertice con aziende e Ati: Greco ha chiesto confronto urgente

Gela. Sono state settimane di continue emergenze, per i disservizi idrici. Solo nel week end appena trascorso Caltaqua ha comunicato il ripristino, anche se fino a questa mattina in tanti quartieri l’acqua ancora non c’era. Il sindaco Lucio Greco, sempre più allarmato da emergenze costanti, ha chiesto un vertice all’Assemblea territoriale idrica. Domani mattina, a Palazzo di Città, si terrà una riunione con la presenza dei manager di Siciliacque e Caltaqua e del presidente Ati Massimiliano Conti. Il sindaco probabilmente ritornerà sui continui guasti che bloccano l’erogazione in città. Più volte ha chiesto che vengano emesse sanzioni.