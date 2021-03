Entra in funzione la nuova rete ma 2 giorni acqua sospesa nella zona alta

Gela. A San Giacomo l’acqua è tornata solo oggi ma da lunedì 15 marzo nuovi disagi per consentirà lo switch off della nuova rete idrica nella zona alta della città. Caltaqua ha comunicato che l’approvvigionamento idrico essenziale sarà garantito con l’attivazione del servizio sostitutivo di autobotti, nella Zona Alta di Gela interessata dalla fase-due dei lavori di sostituzione della rete idrica finalizzati a mettere in esercizio la nuova condotta di adduzione principale proveniente dal serbatoio di Spinasanta.

Gli interventi inizieranno lunedì 15 e si concluderanno, come da cronoprogramma definito tra Caltaqua, Amministrazione Comunale e impresa esecutrice dei lavori, mercoledì 17. Per consentire lo switch-off della rete, si renderà pertanto necessaria la sospensione della distribuzione idrica nella zona alta di Gela solamente per un turno. La distribuzione riprenderà regolarmente, secondo l’usuale turnazione, nella notte tra il 18 e il 19 marzo.

Caltaqua ha disposto il dislocamento di due autobotti in piazza Calvario e all’incrocio tra Via Crispi e Piazza Mercato. Oltre ai due mezzi a servizio delle utenze diffuse, altrettante autobotti serviranno le utenze sensibili.