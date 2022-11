FI, Mancuso capogruppo all’Ars: l’area Micciche’, “sconti a nessuno”

Palermo. Mantengono la denominazione e l’ufficialità di un’appartenenza a Forza Italia che rivendicano. Gli esponenti vicini all’ex presidente Ars Gianfranco Micciche’ ribadiscono che con il partito non ci sono divorzi in vista, nonostante quanto accaduto nei rapporti con il presidente della Regione Renato Schifani. “La legittimità del gruppo che rappresento in qualità di capogruppo è garantita già dalla conservazione del nome originario, di cui saremo i custodi ufficiali. Non ci sentiamo fuori dalla maggioranza ma saremo un gruppo che da oggi farà gli esclusivi interessi dei siciliani, i quali chiedono concretezza. In questo non faremo sconti a nessuno perché dopo due mesi dalle elezioni, i cittadini meritano risposte. Lo faremo con serietà e coerenza, svolgendo il ruolo di vigili sentinelle a tutela del territorio”, dice il parlamentare Michele Mancuso.