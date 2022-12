Fiamme a San Giacomo, distrutto un Fiat Doblò: è di proprietà di un artigiano

Gela. Notte di fiamme tra le strade del quartiere San Giacomo. Un rogo ha distrutto un Fiat Doblò di proprietà di un artigiano, parcheggiato in via Guccione. L’incendio si è propagato sul mezzo usato per l’attività lavorativa ed è stata annerita una parte della facciata dello stabile a ridosso. Lo stesso è accaduto per le saracinesche del garage. Sul posto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sembra che l’azione sia dolosa.