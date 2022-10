Forum, “rescindere contratto idrico per inadempienze e garantire cantieri 110 per cento”

Gela. Rescindere il contratto con Caltaqua e Siciliacque, per gravi inadempienze, ma anche garantire la prosecuzione dei cantieri del bonus 110 per cento. Sono le due richieste principali che il Forum per l’acqua bene comune inoltra alla politica e alle nuove rappresentanze parlamentari elette sul territorio. “È urgente affrontare la questione del super bonus 110 per cento – fanno sapere dal Forum – le imprese che hanno cantieri in corso si trovano davanti a problemi per completare i lavori a causa della cessione del credito da parte delle banche e a seguito dell’aumento del costo delle materie prime. E’ necessario intervenire anche per i condominii che hanno prodotto tutta la documentazione per iniziare i lavori”.