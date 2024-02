Futsal, Gela C5 trafitto dal Barcellona col risultato di 8-1

Mister Fecondo parte dal primo minuto col quintetto formato da Biasco, Cinici, Di Bartolo, Dopico e Brasile. Nel primo tempo parte meglio la padrona di casa, che in soli 20 minuti sigla tre gol, andando negli spogliatoi con un ottimo vantaggio. Nel secondo tempo il Gela non reagisce come avrebbe dovuto e subisce altri cinque gol, siglando però anche un gol col laterale Thomas Stentati. Il Gela rimane così a 4 punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e tredici sconfitte. La zona salvezza dista ora 13 punti.