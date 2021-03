Gaming phone: Ios o Android?

Qual è il miglior smartphone quando si tratta di gioco? Chiariamo subito che non c’è una risposta univoca. Orami ci troviamo davanti a prodotti che hanno, in versione compatta, prestazioni sempre più simili a quelle di un computer. Tra l’altro, se un tempo i telefonini per poter essere concorrenziali dovevano avere delle caratteristiche specifiche e molta memoria, oggi invece il mercato del gaming si è adattato ai tempi adottando soluzioniin cloud e affidandosi allo streaming, ciò significa che gli smartphone non devono più avere quei requisiti un tempo indispensabili per essere ottimi game phone. Infatti, ormai i produttori di giochi, di qualsiasi tipo, da Google Stadia, che è il servizio gratuito di Google, alle piattaforme di gioco in live streaming e roulette online, stanno espandendosi e moltiplicando le offerte proprio in questa direzione.

Resta inteso che la velocità di connessione a questo punto è ciò che fa la differenza, soprattutto guardando al 5G.

Ma vediamo oggi sul mercato quali sono quelli maggiormente ricercati dagli amanti del gaming.

Nubia Red Magic 5G

Pensato per essere utilizzato con due mani presenta un’estetica multicolor sul retro molto accattivante. Con i suoi 4.500 mAh la batteria garantisce un’ottima autonomia, grazie anche al processore ottimizzato. Quindi lunghe sessioni di gioco assicurate. Comparto fotografico ottimizzato con sensore Sony da 64 megapixel e sensore grandangolare da 8 megapixel. Il tutto in un formato maneggevole di 168,56 x 78 x 9,75 mm.